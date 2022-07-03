كل ما تريد معرفته عن أهداف التنمية المستدامة

تعتبر التنمية المستدامة هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية احتياجات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، أبرز المعلومات عن تلك الأهداف..

القضاء على الفقر

ضمان تعبئة كبيرة للموارد من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الإنمائي، من أجل توفير وسائل كافية ويمكن التنبؤ بها للبلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، لتنفيذ البرامج وسياسات القضاء على الفقر بجميع أبعاده.

القضاء على الجوع

زيادة الاستثمار، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، في البنية التحتية الريفية، والبحوث الزراعية وخدمات الإرشاد، وتطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات النباتية والحيوانية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، خاصة من أقل البلدان نموا.

التعليم الجيد

زيادة كبيرة في عدد الشباب والبالغين الذين لديهم المهارات ذات الصلة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، للتوظيف والوظائف اللائقة وريادة الأعمال.

المساواة بين الجنسين

ضمان حصول جميع المتعلمين على المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك أنماط الحياة المستدامة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة السلام وغير ذلك، وتعزيز استخدام التكنولوجيا، ولا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لدعم جهود تمكين المرأة.

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

تعزيز التعاون الدولي لتسهيل الوصول إلى أبحاث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والطاقة النظيفة تقنية.

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

توسيع البنية التحتية ورفع مستوى التكنولوجيا لتوفير خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا والدول النامية.

العمل اللائق والنمو الاقتصادي

تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية الاقتصادية من خلال التنويع والارتقاء التكنولوجي والابتكار، بما في ذلك من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقطاعات كثيفة العمالة.

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم الأنشطة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل اللائقة، وريادة الأعمال، والإبداع والابتكار، وتشجع على ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للقطاع الرسمي، بما في ذلك من خلال الوصول إلى الخدمات المالية.

الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

زيادة وصول المؤسسات الصناعية الصغيرة وغيرها من المؤسسات، ولا سيما في البلدان النامية، إلى الخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان منخفض التكلفة، وإدماجها في سلاسل القيمة والأسواق.

الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية

تحسين البنية التحتية والصناعات المعدلة لجعلها مستدامة، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التقنيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئياً، مع اتخاذ جميع البلدان إجراءات وفقاً قدراتهم الخاصة.

تعزيز البحث العلمي، ورفع مستوى القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية في جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، بما في ذلك، بحلول عام 2030، تشجيع الابتكار وزيادة عدد العاملين في البحث والتطوير بشكل كبير لكل مليون شخص والإنفاق العام والخاص على البحث والتطوير.

الاستهلاك والإنتاج

دعم البلدان النامية لتعزيز قدرتها العلمية والتكنولوجية على التحرك نحو أنماط أكثر استدامة للاستهلاك والإنتاج، تشجيع تطوير ونقل ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً إلى البلدان النامية بشروط مواتية، وتفضيلية، على النحو المتفق عليه بشكل متبادل.