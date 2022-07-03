جوائز من شنايدر إلكتريك العالمية للشركات العاملة على تخفيف الانبعاث الكربوني

قالت شركة شنايدر إلكتريك، العالمية العاملة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، عن إطلاق جوائز شنايدر إلكتريك للتأثير المستدام، وهي أول مبادرة من برنامج الشراكة من أجل الاستدامة، الذي تستهدف من خلاله الشركة تسليط الضوء على دفع التحول وتعزيز مرونة واستدامة العالم الجديد للطاقة الكهربائية.

برنامج الشراكة من أجل الاستدامة

ويأتي إطلاق برنامج الشراكة من أجل الاستدامة استكمالاً لمبادرات الشركة لتمكين التحول الرقمي والطاقة الكهربائية، ويشتمل البرنامج على مناهج تعليمية وتدريبية شاملة، ومحفظة مبسطة من المنتجات إلى جانب منظومة دعم مفتوحة وتعاونية، ما يتيح للشركاء إمكانية الوصول إلى الخبرات والموارد التي يمكن أن تساعدهم في رحلتهم نحو تعزيز التحول الرقمي.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تصميم البرنامج لتمكين الشركاء من أن يصبحوا أكثر استدامة في ممارساتهم الخاصة، ودعم عملائهم للوصول إلى الحياد الكربوني، كما يقدم البرنامج للشركاء أربع خطوات سهلة يمكنهم اتباعها لحماية أعمالهم في المستقبل.

وتأتي جوائز تأثير الاستدامة من شنايدر إلكتريك بإنجازات مجموعة واسعة من الشركاء ضمن فئتين الاولي هي الاستدامة من خلال التأثير على شركتي: وهي فئة مخصصة للشركاء الذين ينجحون في تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال إزالة الكربون من عملياتهم، أما الثانية وهي الاستدامة والكفاءة جاءت للتأثير على العملاء، وهي فئة مخصصة للشركاء الذين ينجحون في تعزيز ريادتهم في مجال الاستدامة من خلال مساعدة عملائهم على تحقيق تطلعاتهم في إزالة الكربون.

وسيتم تقييم طلبات التقدم للفوز بالجائزة من جانب الشركاء استناداً إلى مدى استفادتهم من حلول الطاقة والتحكم الآلي والرقمنة لتعزيز التحول نحو الطاقة الكهربائية في عملياتهم وتقليل إمدادات الطاقة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتبني ممارسات التدوير عبر سلسلة القيمة.

وستكون الجوائز متاحة لجميع الشركات التي تعمل مع شنايدر إلكتريك من جميع أنحاء العالم لتمكين الكفاءة والاستدامة.

الشركات المتاح لها الاشتراك في البرنامج

ويجب أن تكون المؤسسات الشريكة تنشط ضمن أحد مجالات الأعمال التالية لكي يتنسى لها المشاركة في البرنامج:

1. شركات بناء المنازل.

2. شركاء تقنية المعلومات.

3. شركات البناء.

4. شركات التصميم.

5. المقاولون.

6. شركات تكامل الأنظمة.

7. شركاء برنامج EcoXperts.

8. مصنعي المعدات الأصلية.

9. شركات تكامل نظام الأتمتة الصناعية.

10. شركات تكامل حلول التحكم الآلي.

11. موزعي حلول الأتمتة الصناعية.

مواعيد التقدم بطلب الترشح

سيتم قبول الترشيحات رسمياً اعتباراً من الأول من يوليو 2022 وسيكون آخر موعد لتقديم الطلبات 25 نوفمبر 2022، وسيتم ترشيح جميع الطلبات ضمن القائمة النهائية للجوائز الإقليمية، ليتم مراجعتها وتقييمها وترشيح الأفضل للجوائز العالمية. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في يناير 2023.

وقال روهان كيلكار، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة منتجات الطاقة في شركة شنايدر إلكتريك إن لدينا جميعاً مهمة مشتركة تتمثل في تسريع وتكثيف الجهود للوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات كربونية.

وتسعى الشركة من خلال برنامجنا الجديد للجوائز إلى الاحتفاء بالشركات التي تساهم بتغيير إيجابي في أعمالها وعملياتها. وبكل تأكيد يشكل الشركاء الذين يتميزون في هذا المجال نموذجاً رائعاً يُحتذى به من جانب الآخرين. ويمكننا معاً تحقيق تأثير أكبر بكثير من خلال تعزيز الممارسات المستدامة والفعّالة.