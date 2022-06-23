وزارة البترول وجنرال إلكتريك تنظمان ورشة عمل لخفض الانبعاثات الكربونية

تنظم وزارة البترول والثروة المعدنية وجنرال إلكتريك، ورشة عمل لخفض الانبعاثات في قطاع البترول، تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

تقليل البصمة الكربونية في أنشطة قطاع البترول

وتهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تحقيق رؤيتها واستراتيجيتها الرامية لتقليل البصمة الكربونية في أنشطة قطاع البترول، والعمل عن كثب مع شركاء القطاع لتطوير وتنفيذ مبادرات ومشروعات واقعية للعمل المناخي تمهيدًا للإعلان عنها خلال مؤتمر قمة المناخ COP27، الذي ستستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

دراسة الحلول والتقنيات المتطورة

وأكد المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه في إطار جهود الوزارة للتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، جار العمل على دراسة كل الحلول والتقنيات المتطورة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات في الأنشطة البترولية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر البترول والغاز.

توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال خفض الانبعاثات

ومن جهته، أكد المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة إنبي، أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال خفض الانبعاثات والمساهمة في تحسين الأداء البيئي لقطاع البترول والغاز في مصر.

وصرحت السيدة مي عبد الحليم، رئيس شركة جنرال إلكتريك في مصر وشمال أفريقيا، بأن الشركة لديها من الخبرات الواسعة والبرامج الحديثة ما يساعدها على المساهمة في دعم قطاع البترول لتحقيق استراتيجيته لخفض الانبعاثات، مؤكدة على أن ورشة العمل هذه تعُد خطوة مهمة لتعزيز التعاون مع قطاع البترول في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.