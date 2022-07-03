رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في المنوفية

بفرحة كبيرة استقبل طلاب الدبلومات الفنية نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، التي أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم.

وتشغل تلك النتيحة اهتمام الآلاف من العائلات في محافظة المنوفية، ويرغب الطلاب وأولياء الأمور، في الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 لمعرفة النتيجة التي يبحث عنها كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

لمعرفة النتيجة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية العام الدراسي 2021/2022 عليك الضغط هنا

8 خطوات للاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 في المنوفية

ولمعرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، عليك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج وهو https://fany.emis.gov.eg/

2- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- اختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي- زراعي- فندقي- تجاري».

4- تحديد المحافظة التي تقيم بها.

5- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

6- أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة و إضافة رقم الجلوس من اليسار الى اليمين.

7- الضغط على زر استعلام.

8- وبعد اتباع تلك الخطوات سيظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته.