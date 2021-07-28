الأول على الدبلوم الفني الصناعي: كنت بشتغل عشان أساعد أهلي

قال محمد منصور، الأول على الدبلوم الفني الصناعي، إنه كان يعمل في أثناء فترة الدراسة لكي يساعد أسرته على نفقات الحياة.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء: «كنت بروح أشتغل عشان أساعد أهلي، وكل أهلي فرحانين، ولما نستلم الشغل إن شاء الله هخش معهد فني صناعي، وأصحابي هيكملوا في الكليات اللي نفسهم فيها».

وفي وقت سابق، قال «محمد منصور زهري» إنه كان دائم التفوق خلال دراسته، وعندما التحق بفصول مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، كان يذاكر 5 ساعات يومياً، معتبراً أن أسرته كانت الحافز له في تفوقه.

وأضاف الطالب الحاصل على المركز الأول، خلال بث مباشر عبر صفحات «الوطن»، أنه كان يعمل باليومية في الزراعة، لتوفير مصاريف دراسته، ومساعدة الأسرة الذي يعولها والده، الذي خرج على المعاش عام 2018 من شركة الكهرباء.

هذا، وبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية، الذين خاضوا الامتحانات التحريرية والعملية نحو 750 ألف طالب وطالبة، بحسب بيانات سابقة صادرة عن الوزارة، لافتة إلى تعقيم اللجان والمقاعد، واتخاذ إجراءات احترازية كاملة من أجل تأمين صحة وسلامة الطلاب، والمراقبين خلال الامتحانات.

وشددت وزارة التعليم، أن امتحانات الدبلومات مرت بسلام، وأنه لم يكن هناك ما يعكر صفو أو سير عملية الامتحانات، كما مرت الامتحانات بـ«صفر اشتباه بإصابات كورونا» خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بحسب الوزارة، وذلك بفضل الإجراءات الاحترازية الكاملة التي اتخذت خلال سير العملية الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ عمليات التصحيح ورصد وجمع الدرجات لجميع التخصصات تمت بدقة، وجرى تحديد أوائل الدبلومات الفنية بنظامي الثلاث والخمس سنوات بجميع التخصصات (زراعي - صناعي - تجاري).