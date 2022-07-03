مصطفى حجاج يطلق تحدي أغنية «حب مين»: عايز أشوف إبداعات

أطلق الفنان مصطفى حجاج، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تحدي رقصة لأغنيته الجديدة «حب مين».

وعلق حجاج قائلا: «عايز أشوف إبداعات وروني مين يعرف يعملها زيي؟».

أغنية حب مين

أغنية حب مين، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وهندسة صوتية هاني محروس وإنتاج NJ music، وتصدرت الأغنية التريند في أول ساعات من طرحها وتقول كلمات الأغنية: «اللي اخترناهم بعناية.. في القلب يا قلبي وفي عناية بنينا لهم بالحب بناية.. هدوها على راسنا على راسنا واخدينهم قال على الفرازة.. بقى دي القطعية الممتازة علشان حبينا اتخمينا.. ويا ريت حرصنا حرصنا دول خدوا مننا أكتر ما أدوا.. والموضوع زاد أوي عن حده وبكل بجاحة بيتحدوا.. ويقولوا ظالمينهم ظالمينهم الناس دي ضميرهم مفارقهم.. تعبونا الله ينشف ريقهم ده طريقنا خلاص عكس طريقهم.. شوفنا كتير».