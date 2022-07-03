وزير الداخلية ونظيره النمساوي يبحثان مستجدات القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيرهارد كارنير، وزير الداخلية بجمهورية النمسا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.

وأعرب وزير الداخلية النمساوي عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولي البلدين، مُؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

التواصل مع أجهزة الأمن بالنمسا

ومن جانبه، أعرب محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية النمسا للقاهرة، مؤكداً حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة النمسا في ضوء علاقات الصداقة التي تربط بين البلدين.

تعزيز آليات التعاون في المجالات الأمنية

وأشار إلى اهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك، مُشدداً على حتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم الإلكترونية والمُنظمة بشتى أشكالها وخاصةً الهجرة غير الشرعية في ظل المُعطيات والتطورات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية.