«الداخلية» تنظم احتفالية للمُفرج عنهم وأسر النزلاء بمركز إصلاح وتأهيل طرة

فى أطار مواكبة وزارة الداخلية الفكر الحديث للتنفيذ العقابى من خلال منظور شامل وبعد واعى يتخذ من التأهيل والرعاية سبيلاً والإصلاح والتقويم هدفاً ، من خلال برامج الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم وأسرهم بما يمكنهم من الإندماج فى المجتمع .. فقد قامت وزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بإقامة إحتفالية بمركز إصلاح وتأهيل الإستقبال طره بمناسبة الإحتفال بعيد الإضحى المبارك لعام 1443هــ.

كما تم خلالها توزيع بعض المساعدات العينية من (مواد غذائية – ملابس ) لعدد من الحالات المُفرج عنهم وأسر النزلاء.

يأتى ذلك تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية ، الصحية ، الإجتماعية ، التعليمية ، الدينية، الرياضية ، الثقافية ، الترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه فى المجتمع بصورة إيجابية.