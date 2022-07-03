غدا دفن شيماء جمال في مقابر السيدة عائشة ومطالبة بتعويض مدني مؤقت

قالت مها أبو بكر محامية أسرة المذيعة شيماء جمال، إن جنازة المذيعة المجني عليها غدا في مدافن الأسرة بالسيدة عائشة.

وأضافت «أبو بكر» في تصريحات لـ«الوطن»: أن أسرة المذيعة الراحلة شيماء جمال، تسلمت تصريحا من النيابة العامة بدفن الجثمان، كما سيتم تسلمه غدا صباحا من مشرحة زينهم، وتشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة.

دفاع المجني عليها تدعي مدنيا بمبلغ 50001

وأكملت «أبو بكر»: أنها ادعت مدنياً بمبلغ 50001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، لأن الإدعاء المدني وسيلة تمكن محاميى الضحايا من الترافع أمام المحكمة والطعن على الحكم.

تحليل الـDNA أثبت أنها جثة المذيعة شيماء جمال

وكشف مصدر في مصلحة الطب الشرعي، عن انتهاء تحليل البصمة الوراثية الخاص بالجثة المجهولة، التي عٌثر عليها مدفونة داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، والتي تم تسجيلها في سجل الجثث المجهولة بمشرحة زينهم، وقيّدت برقم 181، موضحا أنّ التحاليل أثبتت أنّ الجثة المذيعة شيماء جمال.

وأضاف المصدر، أنّه جرى إرسال التقرير إلى جهات التحقيق، تمهيدا لصدور تصريح بالدفن لأسرة المجني عليها شيماء جمال.

استخراج الجثة وكان فريق من الطب الشرعي، انتقل مساء الإثنين الماضي بناء على قرار من جهات التحقيق، إلى مزرعة بمنطقة البدرشين لاستخراج جثة مدوفونه بالمزرعة، وبعد فترة من البحث عُثر على جثة لسيدة في حالة تعفن وغير معلومة الملامح، ونقلت إلى مشرحة زينهم وقيدت برقم جثة مجهولة رقم 181.

وتم إجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وكذلك تم أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية لكشف هوية صاحبة الجثة، وذلك بناء على قرار جهات التحقيق.