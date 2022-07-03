احذر.. حبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه لو «جوزت بنتك» قبل سن الـ18

ناقشت لجنة برلمانية مشتركة، مكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي، قانون حظر زواج الأطفال، ووافقت عليه من حيث المبدأ، حيث يعالج القانون مشكلة الزواج المبكر وزاج الأطفال، ويحتوي القانون على عدد من العقوبات، التي تطبق على من يخالف أحكام القانون، ويقوم بزواج طفل قبل سن الـ18 سنة.

عقوبة زواج الأطفال

ونص مشروع قانون حظر زواج الأطفال الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية على توقيع عقوبة على كل من زوج ذكراً أو أنثى أقل من 18 عام، وقت الزواج، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

عقوبة من يحرض على زواج الأطفال

وبين مشروع قانون حظر زواج الأطفال أنه يعاقب ايضا من حرض على هذه الجريمة بنفس العقوبة السابقة، حتى وإن لم يترتب على التحريض أثر، كما نص المشروع على أن الطفل غير مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، كما لا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بعد المدة.

عقوبة المأذون موثق عقد الأطفال

وأوضح مشروع قانون حظر زواج الأطفال، أن المأذون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، وذلك إذا عقد زواج طفل أقل من 18 عام، أو الإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.