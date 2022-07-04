أعضاء «مطوري القاهرة الجديدة» يلتقون رئيس شركة العاصمة الإدارية

في مستهل زيارتة للعاصمة الادارية الجديدة، التقى اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة، اليوم الإثنين، وعلى رأسهم المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة الجمعية والمهندس محمد طاهر عضو مجلس إدارة الجمعية والمهندس محمد غباشي نائب رئيس الجمعية والمهندس شريف شعلان رئيس اللجنة الهندسية بالجمعية والمهندس أحمد جمال والمهندس طارق بهاء أعضاء الجمعية.

مناقشة التراخيص الخاصة بالشركات العقارية

وتضمن اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات التي تتعلق بمطوري العاصمة الإدارية أبرزها مناقشة موضوع التراخيص الخاصة بالشركات العقارية والمُهل الزمنية للمشروعات.

وأكد المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أبدى تعاونًا كبيرا مع مطالب الشركات العقارية والمطورين مؤكدا أن مكتبه مفتوح على مدار اليوم لكل المطورين العقاريين يوميا من الساعة السادسة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

وأثنى «البستاني»، وأعضاء الجمعية على حفاوة الاستقبال والاستماع لمطالب الشركات العقارية مؤكدا أن وزارة الإسكان وشركة العاصمة الإدارية والحكومة، دائما سند وعون للقطاع العقاري لأنه أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.

جذب المستثمرين من داخل وخارج مصر

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية، كان لها دور كبير فى جذب المستثمرين سواء داخل مصر أو خارج مصر، للاستثمار داخل العاصمة، نظرا لسرعة اتخاذ القرارات وإنهاء الإجراءات التى تتعلق بالقرارات الوزارية للمشروعات والتي كانت تستغغرق سنوات في جهات حكومية أخرى.

فيما أكد المهندس محمد طاهر عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن الحكومة نجحت في أن تضع مشروع العاصمة الجديدة في صدارة المدن العالمية الجاذبة للاستثمار، إذ تعتبر بوصلة القطاع العقاري المصري، ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن القطاع العقاري المصري سيظل القطاع الأكثر أمانًا في مصر رغم كل التحديات التي واجهها، نظرًا لوجود طلب حقيقي على العقار داخل مصر مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستظل المكان الأفضل للاستثمار لمدة 100 سنة مقبلة، وأنها بمثابة ترمومتر السوق العقارية، وتعد إحدى وسائل الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر في الوقت الحالي، لافتا إلى أن المنافسة داخل العاصمة الإدارية تعد منافسة جبارة، وهذه المنافسة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر.

وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع مسئولي جهاز العاصمة الإدارية

من جهة أخرى، وعقد اليوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العاصمة الادارية الجديدة، مع مسئولي الجهاز والمشروعات لمتابعة الموقف التنفيذي وتقدم الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وخلال الاجتماع، استمع وزير الإسكان، إلى شرح واف من رئيس جهاز المدينة، عن الأعمال الجارية بالمشروعات المختلقة والتي من ضمنها مشروع الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بجانب المشروعات السكنية والخدمات بالحي السكني الثالث R3، وأعمال المرافق والطرق بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة