دراسة: العاصمة الادارية مثال يحتذي به للحفاظ على الموارد البيئة

اكدت دراسة علمية أن العاصمة الادارية الجديدة مثال يحتذى به كمدينة مصرية للحفاظ على الموارد البيئة.

جاء ذلك خلال مناقشة نخبة من اساتذه الاقتصاد الأثار البيئية والاجتماعية للعاصمة الإدارية اليوم السبت في جامعة عين شمس أهمية تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للعاصمة الإدارية وذلك ضمن مناقشة رساله الدكتوراة للباحث خالد محمد سعيد اسماعيل.

وأكد كل من ا.د تامر عبد المنعم راضي استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس و ا.د محمد عبد العزيز خليفة جامعة عين شمس و د. نهال الشحات و الأستاذ الدكتور أشرف حلمي سلامه أستاذ الاقتصاد بالجامعة الصينية ان موضوع الرسالة هام للغاية خاصة الشق التطبيقي أو البحثي الميداني الذي أثبت ان العاصمة الإدارية ليست كيان اقتصادي فقط بل أيضآ كيان تنموي يسعي إلى التنمية المستدامة التي تهدف إلى الحفاظ علي الموارد الطبيعية وخاصه المياه والطاقة.

وأشارت الدراسة إلى أن العاصمة الادارية تعمل وأيضا على تقليل اي نوع من الملوثات ، اساليب علاج النفايات .وانتهت الدراسة إلى أن العاصمة الإدارية مثال يحتذي به في باقي المدن الزكية التي تقام حاليا في مصر.