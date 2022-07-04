رئيس مكافحة الآفات: التغيرات المناخية تغير من نشاط الحشرات

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية: «إن الآفات الزراعية من الممكن أن تتسبب في خسائر اقتصادية تصل لحدود 25%، أو يزيد عن ذلك إذا لم يتم مكافحتها بشكل فعال الأمر الذي يشكل ضغطاً على الغذاء والذي يؤثر على العالم حالياً بشكل كبير إما بسبب الأزمة الأقتصادية أو بسبب التغيرات المناخية التي تؤثر على نشاط الآفات الزراعية الأمر الذي يستلزم مكافحتها باستراتيجيات جديدة».

الجراد الصحراوي يعتبر أحد أهم الآفات العابرة للحدود

أكد «رزق» لـ«الوطن» أن الجراد الصحراوي يعتبر أحد أهم الآفات العابرة للحدود والتي قد تتسبب في خسائر هائلة، خاصة مع التقلبات المناخية والظواهر المصاحبة لها من أمطار ورياح، مشيرا الى التطور الكبير الذي يشهده العالم لمنظومة مكافحة الجراد من عمليات مسح واستكشاف ومكافحة بالمبيدات المستخدمة أو باستخدام آلات الرش، فضلا عن اللوجستيات المتعلقة بمنظومة المكافحة والتي تعتمد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا المعلوماتية.

وضع خطط التدريب المختلفة لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى بأفريقيا

وتابع أن ما تقوم به منظمة الزراعة والأغذية «الفاو»، ممثلة في هيئة مكافحة الجراد للمنطقة الوسطى بالقارة الأفريقية، وذلك بالتعاون مع المنطقة الغربية، هو خير دليل على الاهتمام العالمي البالغ لآفة الجراد وخير دليل على الجهد المبذول للحصول على تكنولوجيا الرصد والمسح فضلا عن تقديم اللوجستيات المتعلقة بها وإدارة منظومة المبيدات والحصول على وسائل المكافحة الحيوية وعملية تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لبناء القدرات ووضع خطط التدريب المختلفة لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى بأفريقيا.

وأوضح «رزق» أن مصر في الفترة الأخيرة أطلقت العديد من المشروعات الزراعية التي تهدف لتحيق التنمية الشاملة ولتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه بزراعة ما يقرب من 2 مليون فدان فضا عن أستنباط هجن نباتية تلائم الظروف الأرضية والمناخية والمائية والتي تتحمل الآفات الزراعية بنظم ري حديثة وطاقة نظيفة وتوفير بنية أساسية عبارة عن شبكة طرق وكهرباء ومناطق لوجستية.