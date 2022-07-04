«جمارك السويس» تفرج عن 1391 سيارة بـ279 مليون جنيه خلال مايو الماضي

تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة الانجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس برئاسة محمد غريب محمود تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، عن 1349 سيارة ركوب ملاكى موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 769 سیارة «إعفاءات ذوي إعاقة» بقیمة إجمالية بلغت 268 مليونًا وألف جنيه.

95.9 مليون جنيه ضريبة ورسوم جمركية على السيارات

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 65 مليون و973 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 27 مليونًا 106ألف جنيه، بينما بلغت الأرباح التجارية والصناعية 11 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 93 مليونًا 91 ألف جنيه.

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًا خلال شهر مايو الماضي عن 42 سيارة نقل بضائع بقيمة بلغت 11 مليونًا و830 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بحوالي 3 ملايين و549 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مليوني و153 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 118 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 5 ملايين و820 ألف جنيه.

الإفراج عن 66 سيارة في مايو الماضي

وبلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام «الإفراج المؤقت» من جمرك السويس خلال شهر مايو الماضي بلغ 66 سيارة، فضلًا على 33 سيارة تم إعادة تصديرها، وسبق الإفراج عنها تحت نظام «الإفراج المؤقت».

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت خلال شهر مايو الماضى نهائيًا عن 1391 سيارة ملاكي ونقل بضائع بقيمة إجمالية بلغت 279 مليونًا و831 ألف جنيه، وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها نحو 98 مليونًا و912 ألف جنيه.