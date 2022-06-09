مزاد علني لبيع سيارات تابعة لـ جمارك السويس 21 يونيو الحالي

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الإثنين الموافق 21 يونيو الحالي، جلسة مزاد علني لبيع عدد كبير من السيارات والدراجات النارية التابعة لجمارك السويس بمقر نادي الجيزة الرياضي في محافظة الجيزة، مع شرط شراء وإحضار كراسة الشروط الخاصة بالمزاد مع دفع قيمة تأمين ابتدائي قدره 10 آلاف جنيه تأمين مؤقت.

ووفقاً للموقع الرسمي لـ الخدمات الحكومية على الإنترنت، قالت الهيئة إن السيارات المدرجة بجلسة مزاد الإثنين الموافق 21 يونيو الحالي مملوكة لجمارك السويس من المصادرات والسيارات التي لم يتسلمها أصحابها الواردة من خارج البلاد.

كراسة شروط المزاد لا تزيد عن 400 جنيه

وأوضحت الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن كراسة شروط دخول جلسة المزاد العلني تباع بمقر الهيئة في حي الدقي بمحافظة الجيزة، بقيمة لا تزيد عن 400 جنيه وهي أحد شروط دخول قاعة المزاد بنادي الجيزة.

وأشارت الخدمات الحكومية، إلى أن شراء سيارة واحدة لا يحتاج سوى إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، بينما إذا زاد عدد السيارات يلزم إحضار السجل التجاري وبالبطاقة الضريبية لأي نشاط سواء كان نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً الخاصة بالشخص الذي سيشتري السيارات ضمن المزاد العلني.

شرط دخول المزاد: دفع 10 آلاف جنيه تأمين مؤقت

وأوضحت، أن شرط دخول المزاد العلني، دفع تأمين مؤقت قيمته 10 آلاف جنيه تسترد عقب انتهاء المزاد مباشرة في حالة عدم الرسو، بينما يتم تعلية المبلغ ليعادل نحو 30% من قيمة المزاد العلني على أن يتم سداد باقي المبلغ في غضون 15 يوما فقط.

وأضافت الخدمات الحكومية التابعة لـ وزارة المالية، أن السيارات المدرجة للبيع بجلسة المزاد العلني يوم الأثنين 21 يونيو الحالي، تتنوع بين ماركات وطرازات متعددة وبعضها بدون تراخيص، مشيرة إلى إمكانية معاينة الساحات المعدة لعرض البضائع المخصصة لذلك، والتي يمكن الاستعلام عنها من هيئة الخدمات الحكومية عند شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلني