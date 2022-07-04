عاجل.. العضو المنتدب لـ«جسور»: نستهدف أن نكون «بيت المصدر المصري»

قال المهندس أشرف سعيد، العضو لمنتدب التنفيذي لشركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور»، إن الشركة ستقدم خدمتين أساسيتين للمصنعين المصريين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر فتح أسواق جديدة لهما في الخارج، وتقديم خدمات لوجستية قد يصعب على شركات في حجمها تقديمها.

وأضاف العضو المنتدب لشركة «جسور»، في مؤتمر افتتاح 6 فروع وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية للشركة، المنعقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعددًا من الوزراء والمسؤولين، أنه شرف بتكليفه عضو منتدب للشركة في أكتوبر 2020، بعد وضع رؤية لإعادة هيكلة وتطوير الشركة بنموذج عمل مبني على الوساطة، والترويج، والخدمات اللوجستية.

وتوجه بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على الثقة التي وضعوها في الإدارة الجديدة للشركة، والدعم المتواصل لمجهود إعادة هيكلة الشركة.

وأشار إلى افتتاح أول 6 فروع للشركة، والانتهاء من التعاقد مع مقدمي الخدمات اللوجستية، والمصرفية، والتأمينية.

ولفت إلى التعاقد على 15 خدمة مالية ومصرفية وتأمينية للتأكيد على توفير حزمة للتيسير على أي مصنع كبير أو صغير لزيادة صادراته.

وأوضح أن الشركة تستهدف أن تكون «بيت المصدر المصري»، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية، وذلك ضمن جهود الارتقاء بالصادرات المصرية للخارج.

وتضم الأفرع الستة كلاً من فرنسا والصين والإمارات، والكاميرون، وغانا، والسودان، والتي ستعمل كنقط ارتكاز لزيادة الصادرات المصرية للدول الموجودة في محيطها.