الحكومة: سنفتح فرع بروسيا لـ«النصر للتصدير».. بالإضافة لـ13 فرعا

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور»، ستفتح فرع لها في روسيا في الفترة المقبلة، ضمن 14 فرعا خارجيا للشركة ستركز على العمل، وإيجاد شبكة من الوكلاء بإجمالي أكثر من 40 دولة حول العالم.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في مؤتمر افتتاح 6 فروع لشركة جسور وبدء عمل منصتها الإلكترونية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المنعقد حالياً في أحد فنادق القاهرة، أن شركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور» كان لديها 23 فرعا أغلبها في إفريقيا، وتمت مراجعة تلك الفروع، والاستقرار على التركيز على 14 فرعا فقط.

وأوضح «توفيق» أن الشركة تفتتح اليوم 6 أفرع في دول كل من غاناً، والكاميرون، والسودان، وفرنسا، ودبي، والصين، موضحاً أن الـ14 فرعا تضم 8 دول إفريقية، بالإضافة إلى البرازيل وأمريكا، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، ودبي، والهند، وماليزيا، والصين.

وأشار إلى التعاقد مع عدد من البنوك لتقديم خدمات التمويل للشركات التي تحتاج التوسع في أعمالها بغرض التصدير، وشركة مصر للتأمين لتقديم الخدمات التأمينية.

ولفت إلى أن هناك 6 مديرين من الدول التي يتم افتتاح فروع شركة «جسور» فيها، وأنهم يسعون للوصول لعدد كبير من الوكلاء، لتوفير حجم كبير من الصادرات الإضافية لمصر.

ووجه الدعوة للشركات خصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتسجيل منتجاتهم على منصة جسور الإلكترونية، موضحاً أن التسجيل للمنتجات مجاني، وأن الشركة مجرد وسيط، ستحصل على «عمولة بسيطة»، مع زيادة صادرات مصر في الخارج.

وأشار إلى إنتاج فيديوهات على موقع جسور، يوضح للشركات كيفية تسجيل منتجها بمنتهى السهولة، لتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوصول للتصدير إلى 100 مليار دولار سنوياً حجم صادرات مصر.