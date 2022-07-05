أحمد كريمة يحذر من الفتوى بغير علم: آفة خطيرة في العالم الإسلامي

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن اليسر هو القاعدة في أداء العبادات، مستشهدًا بقول الله تعالى «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، محذرًا من اتباع من يفتون بغير علم، حيث يفتون بفكر أحادي، معتبرًا أنها آفة خطيرة في العالم الإسلامي، ضاربًا المثل بمن يعتنق الفكر الوهابي وأنه يرى الإسلام كله في الفكر السلفي.

خطورة أحادية الفكر

وشدد «كريمة» خلال لقاء مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، من خطورة أحادية الفكر، لافتًا إلى أن الاتجاه السلفي يزعم أن هناك صيغة واحدة لا تٌتعدى ضاربًا المثل بتكبيرات العيد وزيادات المصريين عليها والتي أقرها عليهم الإمام الشافعي، حيث أثنى عليها الإمام الشافعي وقال ما أعظم الثناء على الله وأثبته في كتابه الأم.

لا يشترط المبيت في مزدلفة

وأكد كريمة على أهمية التيسير في مناسك الحج، لافتًا أنه لا يشترط المبيت في مزدلفة، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للنساء والضعفاء أن يذهبوا ليلًا لرمي الجمرات، مشددًا على أن بعض المتشددين يشترطون في رمي الجمرات أن يكون بعد الزوال.

وأشار إلى أن مذهب الإمام أبوحنيفة أفتى بأن المبيت في منى سنة، وليس واجبًا، مشددًا على أنه لا يدعوا لترك المبيت في مني ولكن ليكون للشباب ومن لديهم أوقات فراغ.