أحمد كريمة عن العروس صاحبة شروط الزواج: لها ما شاءت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مصور، لإحدى الفتيات، في أثناء عقد قرانها، كان لها بعض الشروط التي ألقتها على العريس أمام الحضور، قبل أن توقع على عقد الزواج، وهو ما اعتبره البعض أمرًا خارجًا عن حدود اللياقة، وآثار الفيديو حالة كبيرة من الجدل والسخرية، عبر السوشيال ميديا، واصفين أسلوب العروس بـ المستفز بسبب أسلوبها وطريقة حديثها.

العروس صاحبة شروط الزواج

واستوقفت الفتاة المأذون بعد أن منحها القلم للتوقيع على عقد الزواج، وقالت العروس صاحبة شروط الزواج، متوجهة بكلامها للعريس: «أنا واثقة في ربنا وفيك إنك هتكون خير السند والزوج والصاحب، ومندمتش يوم إني اخترتك، إنت أعظم اختياراتي، أنا زي ما هشيل أهلك في عيني تشيل أهلي في عينك والصغير قبل الكبير»، ونشرت العروس الفيديو تحت عنوان «ما أنا مش هسيب أهلي بالساهل».

وجاءت ردود أفعال رواد السوشيال ميديا متباينة على الفيديو المتداول واعتبرها البعض مستفزة، فيما أبدى إعجابه ببها البعض الآخر، فما رأي الدين من موقف العروس؟

رأي الدين في العروس صاحبة شروط الزواج

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لـ«الوطن»: «يجوز للعروس قبل العقد اشتراط أي شروط على العريس مثل ألا يتزوج عليها، أو يحسن معاملة أهلها وغير ذلك بما لا يخالف القرآن والسنة، وهذا موجود في وثيقة الزواج المصُدرة من عدة سنوات، وموجود في الفقه باب كبير في كتب الفقه اسمه باب الشروط في عقد الزواج».

واستحسن «كريمة» في تعليقه الشروط التي اشترطتها العروس صاحبة شروط الزواج عبر الفيديو المشار إليه، قائلا: «نعم الشروط يستحب العمل بها فهي من أخلاق الإسلام»، مشيرًا إلى أنَّه «في حالة إخلال الزوج في المستقبل لهذه الشروط المتفق عليها في عقد الزواج يكون لها الحق في طلب الطلاق، لكن لا عقوبة، إذ لا عقوبة إلا بجريمة».