أول فيديو لحادث ابنة الفنانة البحرينية وفاء مكي: «ادعولها حالتها حرجة»

فأجات الفنانة البحرينية وفاء مكي جمهورها بنشر الفيديو الأول من الحادث الذي تعرضت له ابنتها، حيث ظهر خلال الفيديو سيارة مهشمة بالكامل، إثر حادث سير مأساوي شديد.

تطورات الحالة الصحية لـ وفاء مكي

ونشرت وفاء مكي الفيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وطالبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

حيث علقت وفاء مكي على الفيديو قائلة: «دعواتكم حق بنتي شهد حالتها حرجة».

تعليقات الجمهور على حالة وفاء مكي

وتوالت التعليقات على منشور الفنانة البحرينية ، من أصدقائها بالوسط الفني وجمهورها، فجاءت «لا حول ولا قوة إلا بالله الله يشفيها ويعافيها ويطمن قلبك عليها»، «لا حول ولا قًوة الا بالله. الله يقومها بالسلامة ان شاء الله ويطمن قلبك عليها يارب»، و«الله يحفظكم من كل سوء»، و«الله يحفظها يا رب».

معلومات عن الفنانة وفاء مكي

ممثلة بحرينية بدأت خلال المسرح عام 1995، توزعت أعمالها في دول الخليج بعد نجاحها خلال مسلسلي «عذاري» عام 2005 مع الفنانة زينب العسكري.

جاء النجاح الأكبر بمشاركة مع الفنانة الكويتية حياة الفهد في مسلسل (الداية) عام 2008، وانطلقت بقوة خلال الأدوار قدمت العديد من الأعمال الأخرى خلال مسيرتها الفنية.

آخر أعمال الفنانة وفاء مكي

آخر أعمال الفنانة وفاء مكي مسلسل «حينما تعزف الريح»، الذي لم يعرض بعد، وهو من تأليف نعيم نور، وإخراج يوسف البلوشي، والعمل من بطولة كلا من جاسم النبهان، فخرية خميس، ليلى السلمان، شمعة محمد، زهي قادر.