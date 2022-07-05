عاجل .. البرلمان يناقش بيانا عاجلا بشأن انتشار الغاز بحي الزيتون

ألقى النائب عمرو رشدي عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا موجهًا لوزيرة البيئة، بشأن انتشار رائحة غاز كثيف بدائرة الزيتون وكل أنحاء المنطقة مما أدى لحالات اختناق.

مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: «رائحة الغاز الكثيفة تسببت في حالات اختناق لكبار السن والأطفال»، متابعًا: «تم التواصل مع طوارئ الغاز ووزارة البترول، إلا أنه لم تكن هناك أي استجابة».

وتابع: «لا يعلم أحد مصدر هذه الرائحة ولا المسؤول عنها»، مطالبًا بتشكيل لجنة فورية من وزارتي البيئة والبترول لبحث الأمر حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وزارة الصحة

كما وجهت النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا موجهًا إلى وزراء الصحة والإسكان والتنمية المحلية، بشأن محطة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بمركز الواسطى ببني سويف، وما يعاني منه أهالي المنطقة من تلوث بيئي.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة عدد من البيانات العاجلة والموافقة النهائية على عد من التشريعات التي تم الموافقة على مجموع موادها من قبل ويعلن مجلس النواب اليوم فض دور الانعقاد الحالي حيث يناقش بالجلسة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وتضمن مشروع القانون إضافة 3 مواد جديد تقضي بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناط بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، واستثنى من القيد في هذا السجل البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها وفقًا لقانون البنك المركزي.