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«النواب: الوضع الحالي لـ كورونا يستوجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

كتب:

احمد ابو ضيف
08:54 م | الإثنين 04 يوليو 2022
الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوضع الحالي بشأن فيروس كورونا، يستوجب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من المرض خاصة بعد زيادة الأعداد لمتحور سلالة أوميكرون ba4، موضحا أنه متحور سريع الانتشار والإصابة تكون سريعة، وأن 99% من الحالات المصابة حاليا بسيطة، تأتي كإنفلونزا عادية، مع وجود احتقان في الحلق، وكذلك ارتفاع حرارة الجسم لمدة يوم واحد.

تجنب تناول أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن العلاج يتمثل في الراحة التامة، وأخذ الأدوية اللازمة، بعد استشارة الطبيب المختص، والالتزام بمدة العزل 5 أيام في المنزل، وتجنب تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص، تجنبا لحدوث أي مضاعفات.

المتحور بسيط لكنه سريع الانتشار بين المواطنين

وأوضح أن المتحور بسيط، لكنه سريع الانتشار بين المواطنين، مؤكدا أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض حتى ولو كانت بسيطة، مع ضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وضرورة الالتزام بالعادات الغذائية السليمة، وتناول الخضراوات والفواكه المحفزة للمناعة، مع ضرورة الإسراع للحصول على لقاح كورونا كوفيد 19، وكذلك الجرعة التنشيطية التعزيزية.

وأكد أن لجان الرصد والمتابعة والمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، والجامعات، تتابع عن كثب الوضع الصحي الوبائي للفيروس، مؤكدا أنه لم يتم الإعلان رسميا عن وجود أي متحورات أو طفرات خطيرة للمرض.

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