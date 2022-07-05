ما حكم صيام أيام عيد الأضحى؟.. دار الإفتاء توضح الرأي الديني

وردت تساؤلات كثيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن حكم صيام أيام عيد الأضحى، وفي هذا الصدد، حرصت دار الإفتاء المصرية على حسم ذلك الجدل بين المسلمين، الذي يتكرر في كل عام، وذلك في فتواها عبر موقعها الرسمي.

حكم صيام أيام عيد الأضحى

وذكرت دار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الرسمي لها، رداً عن سؤال ما حكم صيام أيام عيد الأضحى، باستدلال الجمهور على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الفطر، وَيَوْمِ النحر»، رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

وأوضحت الإفتاء المصرية حديث آخر يوضح حكم صيام أيام عيد الأضحى، نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:« أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» أخرجه مسلم في صحيحه.

تحريم صيام أيام الأضحى

وشددت دار الإفتاء فيما يتعلق بـ حكم صيام أيام عيد الأضحى، فقد حددت الأيام التي يحرم الصيام فيها، وهي يوم العاشر من ذي الحجة، لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد النحر.

وقالت الإفتاء المصرية حكم صيام أيام عيد الأضحى، إن صيام أول يوم في العيد حرام شرعا، مشددة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن صيام أيام التشريق، وهي (الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة).

لا يجوز صيام أيام التشريق

وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، عبر حسابه الخاص فيما يتعلق بحكم صيام أيام عيد الأضحى، إنه لا يجوز صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى.

واستشهد الدكتور علي جمعة بما رواه وأبو داود عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه «دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كُل، قال: إني صائم، قال عمرو: كُل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بفطرها، وينهي عن صيامها، قال مالك: وهي أيام التشريق».