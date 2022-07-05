دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى المبارك.. دار الإفتاء توضح

يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء للأم المتوفية في عيد الأضحى، وتستعرض «الوطن»، بعض الأدعية التي يمكن ترديدها في العيد، وفقا لما نشرته دار الإفتاء على موقعها الإلكتروني.

دعاء للأم المتوفية في عيد الأضحى

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن هناك أكثر من دعاء لامي المتوفية في عيد الأضحى، بينها: «اللهم إنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها، اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقِها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم».

كما جاء أيضا ضمن دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحي عدد من الأدعية الأخرى، وفقًا لدار الإفتاء: «اللهم أنزل أمي منزلاً مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهم ارحم أمي، واجعل ذكراها معمورة بخير، واجعلها من المستبشرين بجنات النعيم».

دعاء للأم المتوفية في عيد الأضحى المستحب

أما عن الدعاء المستحب لأمي المتوفية في عيد الأضحى، أوضحت دار الإفتاء أن هناك أكثر من دعاء يمككن ترديده: «اللهم أرحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك.. اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة»، أو «اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار».

كما يمكن ترديد دعاء: «اللهم انزل نورًا من نورك عليها، اللهم أنر قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ،اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها».

ومن بين الأدعية للأم المتوفية فى عيد الأضحى أيضًا: «اللهم اكف والدتي عذاب القبر، وجافِ الأرض عن جنبيها، اللهم ارحم أمي واجعلها من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، ﺍﻟﻠﻬﻢ اكتب أمي ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﺍلأﺧﻴﺎﺭ، ﻭﺍلأﺑﺮﺍﺭ، ﺍﻟﻠﻬﻢ اﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﺟﺎﺯﻫﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ، اللهم اجعل أمي في جنة الخلد التي وُعد المتقون كانت جزاءً ومصيرًا لهم ما يشاؤون وكان على ربك وعدًا مسئولاً».