عاجل .. وفاة اللواء أبوبكر حامد «طيار الرؤساء» في عهد «السادات ومبارك»

توفي اللواء طيار أركان حرب متقاعد محمد أبو بكر حامد، والمعروف باسم «طيار الرؤساء»، اليوم، حيث كان قائد طائرات رئاسة الجمهورية خلال فترة تولي الزعيم الراحل أنور السادات، والرئيس محمد حسني مبارك، مقاليد حكم البلاد.

وغَّيب الموت اللواء طيار أركان حرب متقاعد محمد أبو بكر حامد، عن عمر ناهز 76 عاما، وكان الفقيد من مواليد محافظة القاهرة وتحديدا حي حدائق القبة، والذي ولد فيه بتاريخ 27 فبراير 1946.

وشارك الفقيد في حرب الاستنزاف وأكتوبر المجيدة، كما عمل معلما بالكلية الجوية، وفي التشكيلات المقاتلة، حتى أصبح قائدا لطائرة رئيس الجمهورية في فترة تولي «السادات» و«مبارك» للحكم، وذلك طوال مدة 20 عاما، بدأت منذ عام 1977، حتى 1997، حين خرج على المعاش.

ومن المُقرر، إقامة صلاة الجنازة على روح الفقيد بمسجد السلام في مدينة نصر، بعد صلاة عصر اليوم.