البرعي: إذا أردنا نتائج إيجابية للحوار الوطني فيجب الابتعاد عن القضايا الفرعية

قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ دور الأمانة الفنية للمجلس، يتمثل في تيسير الحوار والوصول إلى حلول توافقية، معربا عن أمله بأن يتخفف مجلس الأمناء من مواقفهم السياسية السابقة، لأنهم سيضطرون إلى وضع حلول توافقية مع قوى مختلفة.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وأضاف البرعي، خلال كلمته في الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني: «ما زلت مصرا على أمرين، هذا الحوار سياسي بالأساس، ومحاولة إغراقه بقضايا فرعية بداية من التوك توك لن يؤدي إلى شيء، فهذا يتعلق بالعلاقة بين المكونات السياسية داخل المجتمع، وكيفية تشكيل القوى السياسية فيه، والتمثيل فيه والعمل وفق الدستور والقانون».

حلول توافقية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «يجب على المجلس ألا ينجر إلى أي محاولات لإغراق الحوار بقضايا فرعية قد لا تنتهي إلى شيء، والأمر الثاني هو الوصول إلى حلول توافقية بين القوى السياسية المشاركة لا يجب أن يكون على حساب احترام الحقوق والحريات الواردة تفصيلا في الدستور المصري وفي المعاهدات الدولية، التي تعتبر جزءًا من التشريعات المصرية في نص الدستور المصري».

وأكد البرعي، أنّ حقوق الإنسان المصري والحريات الأساسية تعلو على محاولات التوافق، والوصول إلى حلول وسط لا يجب أن يكون على حساب هذه الحقوق، مشددًا على أنّ الحوار الوطني لا يجب أن يكون لتسجيل المواقف، بل يعتمد على الصدق والتصديق أنّ الأطراف المشاركة يجب أن تكون بعيدة عن التأثير على أن يخطر الرأي العام بما وصل إليه المتحاورون، مطالبا بأن يكون الحوار بعيدا عن الكاميرات وضغوط الرأي العام.