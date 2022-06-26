 نجاد البرعي: تشكيل الحوار الوطني يبشر بنجاح جلساته وتحقيق أهدافه

قال نجاد البرعي، المحامي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس دوره تسهيل الحوار وتنسيقه بين الأطراف وطرح الحلول الوسطية، لافتا إلى أن المدعوين للحوار عليهم طرح مطالبهم والمناقشة حولها من أجل الوصول لحلول وسطية، على أن يقوم مجلس الأمناء والأمانة الفنية بالتنسيق فقط للحوار.

طرح الرؤى كاملة وتسهيل النقاش بين الأطراف

وأوضح «البرعي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الصدى» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من الأفكار المطروحة على طاولة الحوار وستقوم الأمانة الفنية بعملها في تنسيق الحوار وطرح الرؤى كاملة وتسهل النقاش بين الأطراف، لافتا إلى أن التشكيل لإدارة الحوار جيد ولديه القدرة على الإدارة النقاشية ويبشر بنجاح جلساته وتحقيق أهدافه.

وأشار «البرعي» إلى أنه يتمنى أن تتفق الأطراف على إعمال القانون والدستور وتتخذ من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كوثيقة متفق عليها لكل الأطراف والمساعدة على إنفاذها في الوقت الحالي بشكل كامل، مطالبا الأطراف ببذل الجهد لتحقيق الاستراتيجية في المدة الزمنية المتفق عليها وهي 5 سنوات باعتبار تحقيقها إنجازا كبيرا للدولة المصرية.

التسويق للحوار الوطني خارجيا

وأكد نجاد البرعي، المحامي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن التسويق للحوار الوطني خارجيا يكون من خلال تصديرها للدول الأخرى وكذلك باقي الإنجازات المصرية ومنها الاستراتيجية الوطنية، متمنيا أن تتفق الحكومة والمعارضة على إنجاحها والالتفاف حولها من جميع الأطراف.