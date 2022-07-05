السيسي يوجه بدعم مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام بـ«هرمل»

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع، اليوم، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ علاج الأورام بكلية طب القصر العيني.

تطوير منظومة التشخيص والعلاج من الأورام

وصرح بأن الاجتماع شهد متابعة المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية، إذ أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين أن المبادرة ساهمت في تطوير منظومة التشخيص والعلاج من الأورام، خاصة سرطان الثدي، من خلال استخدام الأدوية الحديثة التي أثبتت الأبحاث العلمية قدرتها على العلاج وخفض معدلات الوفاة، لاسيما في الحالات المبكرة، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية من أجهزة أشعة تشخيصية ومعامل تحاليل، إلى جانب ميكنة مراكز الأورام التابعة لوزارة الصحة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع حالات أورام الثدي في مصر، فضلاً عن التدريب المستمر لجميع الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح الدكتور حمدي عبد العظيم، أن المبادرة نجحت في تحقيق أهدافها الأساسية بشكل كبير على مدار العامين الماضيين، إذ جرى الكشف على حوالي 17 مليون سيدة في مراكز الرعاية الأولية، وعمل المسح الإكلينيكي لهن للتشخيص الأولي للأورام.

يأتي ذلك في إطار أكبر مشروع قومي من نوعه للتشخيص المبكر لسرطان الثدي في الدول النامية على مستوى العالم، مما ساهم في خفض نسبة الحالات المرضية في مصر التي يجرى تشخيصها في المراحل المتأخرة للمرض من 60% إلى 30%، ومن ثم تعظيم خدمة الكشف المبكر والتي ساعدت على تحسين نتائج العلاج، آخذا في الاعتبار أن معدلات الشفاء ترتبط ارتباطا وثيقا بالمرحلة التي يجرى فيها تشخيص المرض.

تطوير مستشفى أورام دار السلام «هرمل»

وأضاف المتحدث الرسمي أنه جرى أيضا عرض مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام «هرمل» لتصبح مركزا متطورا لتشخيص وعلاج أورام الثدي، بالإضافة إلى تدريب جميع مقدمي الخدمة الصحية من الكوادر الطبية وتمريض وفنيين على أحدث طرق وأجهزة العلاج والتشخيص.

دعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة

كما وجه الرئيس بالتوسع في المراكز المعتمدة لتشخيص الأورام في مصر وفق المعايير الدولية بالأخذ في الاعتبار التوزيع السكاني على مستوى الجمهورية، كما وجه بدعم إنشاء مركز التميز الخاص بصحة المرأة وتشخيص وعلاج الأورام في مستشفى دار السلام «هرمل»، وتوفير المصادر المالية لاستكمال منشآته وتجهيزه بالكامل من قبل صندوق «تحيا مصر»، بحيث يكون هذا المركز بمثابة المرجعية لكافة المراكز والوحدات التشخيصية والعلاجية الأخرى في مصر، وليمثل منارة طبية لهذا التخصص الهام على مستوى الدولة.