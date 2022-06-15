عميد معهد الأورام: تطوير وحدة زرع النخاع بجامعة عين شمس مرة كل 5 أعوام

قال الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، إنّ أول وحدة زرع نخاع في مصر، تأسست عام 1989 في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى هناك تعاونا بين جامعتي عين شمس والقاهرة، في مجال زرع النخاع في العديد من الأبحاث وغيرها.

تطوير وحدة زرع النخاع

وأضاف عميد المعهد القومي للأورام، خلال فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، أنّ جامعة عين شمس تطور وحدة زرع النخاع مرة كل 5 أعوام، مؤكدا أنّ تطوير الوحدة خلال تلك المدة القصيرة يعتبر إنجاز قومي لمساعدة مرضى أمراض الدم.

أمراض الدم وزرع النخاع

وأكد محمد عبدالمعطي، أنّه سيتم العمل خلال اليومين المقبلين في المؤتمر الدولي السنوي العاشر للجمعية المصرية لـ أمراض الدم وزرع النخاع، للصول إلى توصيات تخدم أمراض الدم وزرع النخاع.