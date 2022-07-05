عناوين مجازر الجيزة.. توزيعها وتحذيرات من الذبح خارجها

مع اقتراب موعد عيد الأضحى اتخذت محافظة الجيزة عدة إجراءات لاستقبال العيد، ومنها الإعلان عن عناوين مجازر الجيزة، التى تستقبل أضاحس المواطنين، وتغطي كل أحياء المحافظة، كما تم التحذير من الذبح خارج المجازر المعتمدة.

أما عناوين المجازر، فهي مجزر المنيب بشارع المدبح، ومجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، ومجزر منشأة القناطر بشارع السوق، ومجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر، ومجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، ومجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، ومجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية، ومجزر ناهيا بالمريوطية، ومجزر البدرشين بمدينة البدرشين، ومجزر الحوامدية بمنطقة السوق، بالإضافة إلى مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين، ومجزرى العياط والمتانيا بالعياط، ومجزر الصف، ومجزر أطفيح بشارع السوق، ومجزري القبابات والبرمبل باطفيح، ومجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية، ومجزر رينا، مجزر خاص، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالكيلو 72، ومجزر البشاير، مجزر خاص، بالكيلو 76 طريق مصر اسكندرية الصحراو، منطقة ريجوا.

حظر ذبح الأضاحي بالشوارع

وبعد إعلان عناوين مجازر الجيزة، أطلق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عدة تعليمات وقرارات منها حظر ذبح الأضاحي بالطرقات والشوارع، حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، والتشديد على النظافة العامة، مع فتح المجازر مجاناً، على أن يقوم المواطن أو الجمعية أو أي جهة تقوم بالذبح باصطحاب الجزار للقيام بأعمال الذبح.

غرامات مالية للمخالفين

وأوضح محافظ الجيزة أن عدم الالتزام بتعليمات الذبح داخل المجازر يعرض صاحب الشأن إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف جنيه، مقابل إعادة الشيئ إلى أصله، والقيام بأعمال النظافة والتطهير، مع حظر نقل جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من المختصين بالطب البيطري، ويتم إصدار التصريح بقيمة ألف جنيه، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للغرامة بقيمة 5 آلاف جنيه، مع مصادرة وسيلة النقل، حتى يتم سداد الغرامة، لضبط عمليات نقل الجلود والتصرف فيها .

الحفاظ على المظهر الحضاري

وطالبت محافظة الجيزة، بعد إعلان عناوين المجازر، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، مع متابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال نقل وجمع الجلود، والتأكد من تحقيق الاشتراطات الصحية والبيطرية، حفاظاً على النظام العام، والحد من أي تجاوزات، كما حظرت محافظة الجيزة إقامة الشوادر بالشوارع الرئيسية والميادين، حفاظاً على السلامة العامة والنظافة، وحذرت من أن كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وغرامة مالية.