«لو هتدبح في العيد».. تعرف على أماكن مجازر محافظة الجيزة

انتهت محافظة الجيزة من التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تواجد كامل للقوة البشرية وإلغاء الإجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى، لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة خلال إجازة العيد.

ووجه محافظ الجيزة، مديرية الشئون الصحية إلى ضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لموجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة الأمنية للتأكد من جودة وسلامة الأغذية واللحوم بمحلات الجزارة والمطاعم والأسواق والشوادر وثلاجات وأماكن عرض وحفظ المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقيام العديد من المواطنين بإقامة شعيرة الأضحية نقدم قائمة مجازر محافظة الجيزة والتي ستكون بالمجان غدا للمواطنين لذبح الأضاحي

مجزر المنيب بشارع المدبح

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية

مجزر ناهيا بالمريوطية

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق

مجزر وردان فى قرية وردان بمنشأة القناطر

مجزرى سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين

مجزرى العياط والمتانيا بالعياط

مجزر الصف بالصف

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق

مجزر أطفيح بشارع السوق

مجزرى القبابات والبرمبل بأطفيح

مجازر الباويطى ومنديشة و الزبو بالواحات البحرية

ومجزر البشاير «مجزر خاص» بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

مجزر دينا «مجزر خاص» بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة التنسيق مع جميع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين وشرطة المرافق لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكّد من سلامة المعروض خلال أيام عيد الأضحى المبارك.