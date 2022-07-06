خبير: رقمنة الخدمات الحكومية يختصر الوقت والجهد ويقضي على البيروقراطية

أشاد عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصة مصر الرقمية، اليوم الأربعاء، ضمن افتتاحه عدة مشروعات تكنولوجية تابعة لوزارة الاتصالات، مؤكدا أن رقمنة الخدمات الحكومية وتقديمها من منصة إلكترونية، يختصر الوقت والمجهود، ويحقق مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

محو الأمية الرقمية

أضاف عبد المنعم السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة، العديد من المشروعات التي استهدفت تحقيق الشمول المالي للأفراد، بما يضمن وصول الخدمات المالية والمصرفية للجميع، ومحو الأمية الرقمية لدى المواطنين، بالإضافة إلى أن الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية، من شأنه القضاء على كل أشكال البيروقراطية، واختصار الإجراءات الحكومية الطويلة في أقل وقت ممكن.

العاصمة الإدرية تمثل الانتقال لفكر جديد

أشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية، ليس انتقالا مكانيا، بقدر ما هو انتقال إلى فكر جديد ومستحدث، يتم فيه إعادة ترتيب الجهاز الإداري للدولة، وجعله أكثر تطورا وحداثة، وهو ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والقضاء على دولاب العمل الحكومي بشكله الرث التقليدي وطوابير الخدمات.

السيسي يفتتح مشروعات مصر الرقمية

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح صباح اليوم، عددًا من مشروعات «مصر الرقمية» التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفق ما سبق أن صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، قال فيه إن الرئيس سيشهد إطلاق المنصة الرقمية، بالإضافة إلى افتتاح عدة مشروعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس.

وأوضح أن من بين المشروعات: محطات إنزال الكابلات البحرية في كل من مناطق رأس غارب، والزعفرانة، وسيدي كرير، بخلاف افتتاح مركز البيانات الدولي بالقاهرة، ومدارس المصرية للاتصالات للتكنولوجيا التطبيقية، علاوةً على مراكز إبداع مصر الرقمية، ومتحف البريد المصري بعد تطويره.