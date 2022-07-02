11 معلومة عن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. أحدث وسيلة مواصلات

كشفت المهندسة سالي الطحان مدير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ أعمال تنفيذ مشروع «مونوريل» العاصمة الإدارية الجديدة، يسير بصورة منتظمة طبقًا لجداول التنفيذ، ولا يوجد أي مشكلات تؤثر على تنفيذ المشروع، موضحة أنَّ معدلات التنفيذ كبيرة للغاية، وأن المشروع يمثل نقلة حضارية كبري في وسائل المواصلات في مصر.

مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يسير أتوماتيكيا

وأكّدت «الطحان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ مونوريل العاصمة الإدارية سيكون أحدث وسيلة مواصلات تدخل مصر، مبينًا أنَّ وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عازمة على إدخال وسائل نقل حديثة إلى مصر، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتًا إلى أنَّ هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.

مونوريل العاصمة الإدارية يسير بدون سائق

وقالت «الطحان»، إنَّ قطار المونوريل يتميز بأنَّه إحدى السكة يسير داخل كمرة خرسانية ويعمل دون سائق، لافتة إلى أنَّ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديد وضع مصر على خريطة وسائل المواصلات العالمية، إذ يعتبر مونوريل العاصمة أطول خط مونوريل في الشرق الأوسط.

وترصد «الوطن» في 11 معلومة تفاصيل ومواصفات مشروع المونوريل وهي كالتالي:

1- ينفذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول يمتد بـ56 كم.

2- 90 كم/س هي السرعة التصميمية للمونوريل، وسيجرى قطع الرحلة من محطة «الاستاد» إذ بداية المشروع حتى «العاصمة الإدارية»، ونهاية المشروع في 60 دقيقة.

3- المونوريل يعمل أتوماتيكيا من خلال وحدة تحكم مركزي.

4- مونوريل العاصمة الإدارية يسير دون سائق ويعمل داخل كمرة خرسانية.

5- ينفذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلتين، المرحلة الأولى ستكون جاهزة أمام الركاب مطلع العام المقبل، أما المرحلة الثانية ستكون جاهزة فى فبراير 2024.

6- لأول مرة سيجرى ‏تركيب ‏Screen Doors‏ على الأرصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

7- سيجرى تزويد عربات المونوريل بشاشات ‏LCD‏ لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن ‏استخدامها تجارياً في بث الإعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر.

8- يقل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة 600 راكب يوميا.

9- المونوريل له طبيعة خاصة إذ يعد وحدة جر كهربائي صديقة للبيئة تسير على مسار أحادي السكة.

10- حمولته 45 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه.

11- يشمل 22 محطة.