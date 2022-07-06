خطبة عيد الأضحى المبارك مكتوبة pdf لوزارة الأوقاف.. وقصة أبو الأنبياء

خطبة عيد الأضحى المبارك مكتوبة pdf.. أعلنتها وزارة الأوقاف خلال الساعات الماضية، والتي من المقرر أن يلقيها الأئمة السبت المقبل 9 يوليو 2022 الموافق 10 ذي الحجة 1433، إذ استهلت بالتحميد والتكبير والتهليل.

وتضمنت: «الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وأَشهدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأَشهدُ أنَّ سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عَبدُه ورسولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَيه وعلَى آلِهِ وصحبِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ، وبعد».

خطبة عيد الأضحى المبارك مكتوبة pdf

ويستعرض التقرير التالي جانبا من خطبة عيد الأضحى المبارك مكتوبة pdf التي نشرتها وزارة الأوقاف وأشارت فيها إلى قول الله تعالى « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ »، كما أشارت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْم الْفِطْرِ، وَيَوْم النَّحْرِ.

نص خطبة عيد الأضحى المبارك 2022

كما استشهدت وزارة الأوقاف في عرض نص خطبة عيد الأضحى المبارك مكتوبة pdf بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه: « أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ»؛ ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر؛ لأن النَّاس يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من أعمال يوم النحر.

وأوضحت وزارة الأوقاف أنه في عيد الأضحى تتجلى مظاهر الفرح والسرور؛ إذ يفرح حجاج بيت الله بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت الحرام، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف على صعيد عرفات حيث التعرض للبركات والرحمات.

وواصلت في عرض خطبة عيد الأضحى المبارك مكتوبة pdf قائلة: «كما يفرح المسلمون في بقاع الدنيا بذبح الأضاحي تقربًا إلى الله عز وجل، وإدخالًا للسرور على الفقراء والمحتاجين».

قصة الخليل إبراهيم.. أبوالأنبياء

واستعرضت وزارة الأوقاف قصة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ضمن عرض نص خطبة عيد الأضحى المبارك مكتوبة pdf، إذ عرضت قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه اسماعيل عليه السلام: « إذ تجلت أعلى درجات التضحية وصدق التسليم، وحسن الامتثال لأمر الحق سبحانه، بعدما رزق الله (عز وجل) خليله (عليه السلام) الولدَ بعد شوق وطول انتظار، فلما بلغ معه نضرة الصبا جاء الابتلاء الأعظم، والأمر الإلهي بذبح الوالد لولده، حيث يقول الحق سبحانه: {فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى}، فكان الرد الجميل من إسماعيل (عليه السلام): {يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ}، ثم جاءت عطاءات الله (عز وجل) متتابعة، بعد أن استسلم الولد والوالد لأمر رب العالمين، فجاء الفداء منه سبحانه، حيث يقول تعالى: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ* وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

وفيما يلي صور خطبة عيد الأضحى المبارك مكتوبة pdf :