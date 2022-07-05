أوقاف شمال سيناء: خطبة عيد الأضحى 10 دقائق فقط

أصدرت مديرية أوقاف شمال سيناء تعليمات لشيوخ الوعظ بمساجد المحافظة، بشرح تفاصيل عملية الذبح بعد صلاة العيد، وشرح صلاة العيد وسننها، والدروس المستفادة من نحر الأضاحي وكيفية التوزيع.

تقسيم الأضحية إلى 3 أقسام

وقال الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر أحد أكبر مساجد شمال سيناء، في تصريحات لـ«للوطن» أن هناك قضايا مهمة يجب أن يعرفها المسلمون، وكيفية توزيع الأضحية على الأقارب من الأقارب والفقراء وأبناء السبيل والمحتاجين، وأصحاب العوز في المجتمع، لافتًأ إلى أنها واجبة على القادرين فقط.

التكافل أهم الدروس المستفادة من عيد الأضحى

وأضاف أن الإسلام يهدف الى التكافل الاجتماعي بكل معانيه، وإحساس الأغنياء بالفقراء، وأيضًا يجب أن يعرف كل مسلم ما هي الدروس المستفادة من نحر الأضاحي، التي يتم توزيعها على السنة النبوية ثلاثة أقسام.

تخصيص 600 مسجد لأداء صلاة العيد بشمال سيناء

وفي السياق، أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها، أنه تم تخصيص 600 مسجد بالمحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، الذى سوف يقام في تمام الساعة 5:12 دقيقة بتوقيت مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وتابع بيان الأوقاف أن مدة خطبة العيد مثل خطبة الجمعة 10 دقائق، بعد ركعتى العيد.