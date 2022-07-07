ما هو موضع الإحرام لمن يمر بميقاتين؟.. دار الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول موضع الإحرام لمن يمر بميقاتين، جاء فيه: «من يمرُّ في طريقه إلى الحجِّ بميقاتين، من أيهما يجب عليه أن يحرم؟»، وأعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي.

موضع الإحرام

وقالت دار الإفتاء، إن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يجب على من يمر بميقاتين أن يُحرِم من الميقات الأبعد من مكة، وقيل: الأقرب إليه منهما، كأهل الشام ومصر والمغرب، ميقاتهم الجحفة، فإذا مروا بالمدينة وجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وإذا جاوزوه غير محرمين حتى الجحفة كان حكمهم حكم من جاوز الميقات من غير إحرام.

وأوضحت الدار الآراء الفقهية الخاصة بموقع الإحرام، لافتة إلى أن الشافعية يروا أنه من لم يحاذِ في طريقه ميقاتًا أصلًا، فميقاته الموضع الذي بينه وبين مكة مرحلتان، وهى مسافة قصر الصلاة (85 كم تقريبًا)، وذهب المالكية إلى أن من يمر بميقاتين -الثاني منهما ميقاته-، ندب له الإحرام من الأول، ولا يجب عليه الإحرام منه؛ لأن ميقاته أمامه.

وذهب الحنفية إلى أن من يمر بميقاتين، فالأفضل له الإحرام من الأول، ويكره له تأخيره إلى الثاني الأقرب إلى مكة، ولم يقيدوه في الأصح عندهم بأن يكون الميقات الثاني ميقاتًا له.

دار الإفتاء

وقالت دار الإفتاء: واستدل الشافعية والحنابلة بحديث المواقيت؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، فإن هذا بعمومه يدل على أن الشامي مثلًا إذا أتى ذا الحليفة فهو ميقاته؛ يجب عليه أن يحرم منه، ولا يجوز له أن يجاوزه غير محرم.واستدل المالكية والحنفية بعموم التوقيت لأهل المناطق المذكورة، إلى جانب العموم الذي استدل به الشافعية، فيحصل من ذلك له جواز الأمرين.

فأخذ الحنفية بالعموم على ظاهره في العبارتين، وجوزوا الإحرام من أي الميقاتين، مع كراهة التأخير، ويدل لهم ما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما أَهَلَّ من الفرع، وهو موضع بين ذي الحليفة ومكة.

وتابعت دار الإفتاء: «وبناء عليه: نرى جواز الإحرام في هذه الحالة من أيِّ الميقاتين أراد وتيسر له ذلك».