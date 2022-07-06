تردد قناة الحج السعودية.. هتشوف كل حاجة كأنك هناك

أجواء وروحانيات مميزة، يعيشها جميع مسلمي العالم خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع موسم الحج 2022، ويسعى غير القادرين على أداء مناسك الحج إلى عيش تلك الأجواء بترديد تكبيرات العيد، وسماعها على التليفزيون من الحرم المكي، ليتم إطلاق عدد من القنوات التي تبث أداء مناسك الحج، ليبحث العديد منهم عن تردد قناة الحج السعودية على القمر الصناعي نايل سات.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة الحج السعودية والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة الحج السعودية على القمر الصناعي نايل سات

تحرص قناة الحج السعودية على نقل مناسك الحج وتغطية الموسم بشكل كامل طوال الموسم، حتى يتمكن جميع مسلمي العالم من مشاهدة المناسك وجميع شعار الحج، ومعايشة تلك الأجواء الجميلة، ومشاهدة الحجاج وهو يطوفون حول الكعبة، وتواجدهم على جبل عرفات أيضا، وعلى الراغبين في تنزيل القناة، يمكن الاستعانة بالتردد التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 12015

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أهم ما يميز قناة الحج السعودية

وتعد قناة الحج السعودية واحدة من أهم القنوات التي تبث مناسك الحج، إذ أنها لديها قاعدة جماهيرية كبيرة، ويشاهدها الملايين من محبي معايشة تلك الأجواء المميزة والفريدة.

عدد الحجاج في موسم 2022

وعن موسم الحج لعام 2022، فبلغ عددهم هذا العام مليون حاج من مختلف بلدان العالم، وسعت دولة السعودية إلى استقبال أكبر عدد ممكن بما لا يتعارض مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، فبعد أن كان عدد الحجاج العام الماضي وصل إلى 10 آلاف حاج فقط، تستقبل هذا العام مليون حاج.