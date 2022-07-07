كل ما تريد معرفته عن مناسك الحج يوم التروية وسبب التسمية بهذا الاسم

يسأل كثير من المسلمين خلال هذه الأيام المباركة عن مناسك الحج يوم التروية فضلا عن أهم الأعمال المستحب للمسلم القيام بها في يوم التروية، وأيضا سبب تسميته بهذا الاسم، وفي هذا الصدد توضح «الوطن» في التقرير التالي، خطوات الحج خلال هذا اليوم التي يبدأوا في اتباعها منذ بداية اليوم وحتى نهايته.

مناسك الحج يوم التروية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في إحدى فتواه عبر موقع دار الإفتاء الرسمي، إن يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجَّة، وعند أداء مناسك الحج يوم التروية يذهب الحاج المُفْرِد والقارن إلى منى في وقت الضحى، وكذلك المُتَمَتِّع لكن بعد أن يُحْرِم؛ لأنَّه يكون قد تحلَّل من إحرامه بعد أداء العمرة.

أفعال مستحبة في مناسك الحج يوم التروية

وأضاف «علام» أنه مستحب للمسلم عند أداء مناسك الحج يوم التروية أن يذهب إلى منى بعد الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج كما ذكرنا، وليكثر الحاجّ من التلبية، وللمسلم الحاج أن يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن دون جمع، والذهاب إلى منى والمبيت بها في هذا اليوم سنة.

المبيت بمنى سنة ويجب اتباع النظام حتى لا تختلّ أمور الحجيج

ونوه مفتي الديار المصرية إنه يجري تنظيم رحلات المصري على الخروج يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، ولا شيء على الحاجّ في هذه الحالة، فلا يجب القلق من التقصير في أداء مناسك الحج يوم التروية، وذلك لأن المبيت بمنى سنة، ويجب اتباع النظام المطلوب حتى لا تختلّ أمور الحجيج.

سبب تسمية يوم التروية بهذا الاسم

وأضاف شوقي علام، في فتواه عن مناسك الحج يوم التروية، أن هذا اليوم سمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام، وقال العلامة البابرتي في «العناية شرح الهداية»: [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى] اهـ.

وقيل أيضا سمي يوم التروية بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ قال الإمام العيني في «البناية شرح الهداية»: [وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلًا يقول له: "إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك"، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية] اهـ.