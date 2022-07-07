عاجل .. توجيهات رئاسية للحكومة بإبراز النماذج الشبابية الواعدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالنماذج الشبابية الناجحة ليحتذي بها الشباب المصري.

جاء ذلك خلال حديث رئيس مجلس الوزراء، عن المشروعات التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مقدمتها مشروعات «مصر الرقمية»، ومركز البيانات الإقليمية بالقاهرة، موجّها الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعاملين بالوزارة، على التنظيم الجيد للفعالية.

وأكد مدبولي، أنّ حديث الشباب أمس في حضرة الرئيس، كان رسالة تفاؤل، حيث ضربوا نموذجا في الجدية والتعلم والعمل والمثابرة، والتمسك بأدوات العصر الجديد، وإدراك متطلبات سوق العمل، لافتا إلى أنّ هناك توجيها من الرئيس بالتركيز على دعم النماذج الشابة الناجحة التي يجب أن يحتذي بها شبابنا، من خلال إبراز النماذج الواعدة إعلاميا عند تنظيم الفعاليات المرتبطة بالقطاعات المتعددة.

إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء، إلى حضوره احتفالية إعلان افتتاح أول 6 أفرع خارجية لشركة «جسور» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبدء العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موجّها الشكر في هذا الصدد إلى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والعاملين بالوزارة، على الجهد الذي بذلوه في إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد لتواكب التطورات العصرية.

نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية ـ الجزائرية

كما استعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أبرز نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية ـ الجزائرية، التي عقدت بالجزائر مؤخرا، مشيرا إلى أنّها كانت زيارة مهمة جدا، شهدت التأكيد على تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين كقاطرة لتعزيز العلاقات الثنائية في شقيها التجاري والاستثماري.

وفي هذا الإطار، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، بالعمل على بدء تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات، التي تم توقيعها في مجالات تخدم التعاون الثنائي بين البلدين، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك حرص على دعوة الوزراء الجزائريين لزيارة مصر، وتوطيد العلاقات مع الأشقاء في الجزائر، خاصة أنّ هناك إرادة قوية لدى القيادتين السياسيتين في مصر والجزائر، على دفع علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.