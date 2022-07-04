عاجل.. مدبولي يدعو الشركات لتسجيل منتجاتها بـ«جسور» لترويجها عالميا

دعا رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للاستفادة من منصة التجارة الإلكترونية التابعة لشركة جسور والتي ستسوق المنتجات المصرية للعالم، موضحا أن التسجيل على تلك المنصة بالمجان تماماً.

نمو التجارة الرقيمة

وأوضح مدبولي، في مؤتمر إطلاق المنصة الإلكترونية لشركة جسور وافتتاح 6 أفرع لها منذ قليل، أن اتجاه الشركة إلى التجارة الإلكترونية يأتي في ظل نمو التجارة الرقيمة نتيجة جائحة كورونا بما يتيح للشركات والمصنعين فرصة الوصول لأسواق يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية.

وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية فرصة الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة عبر الترويج لمنتجاتها، موضحاً أنها خطوة مهمة ضمن خطوات أخرى للارتقاء بالصادرات المصرية لتتواكب مع الإمكانيات الاقتصادية لمصر.