مصدر في الشركة المالكة لـ«تيك توك»: إيقاف التطبيق مجرد شائعات

أعلن مصدر مسؤول في الشركة المالكة لتطبيق الفيديوهات الشهير «تيك توك»، في تصريح مقتضب لـ«الوطن» أن التطبيق لا يزال متاحًا في متاجر التطبيقات في مصر وأن ما يُتداول بشأن إيقاف التطبيق شائعات لا تمت للصحة بصلة.

حذف التطبيق من متاجر التطبيقات

في وقت سابق، طلب مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار من شركة «آبل» و شركة «جوجل»، حذف التطبيق من متاجر التطبيقات الخاصة لكل من الشركتين، إثر مخاوف أمنية، اعتباراً من 8 يوليو وفقًا لتقارير نشرتها شبكة «CNBC» التلفزيونية، ما أثار ضجة كبيرة بين مشاهدي وصناع محتوى تيك توك.

خطاب لـ«آبل» و«جوجل»

وأرسل مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، خطابًا إلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، والرئيس التنفيذي لشركة ألفابت المالكة لشركة جوجل، وسوندار بيتشاي، عبر حسابه على تويتر، في 28 يونيو الماضي بشأن مطالبتهما بحظر تطبيق تيك توك.

التطبيق لا يشارك معلومات أمريكية مع الصين

من جانبها، قال مسؤول تنفيذي في تيك توك، في لقاء مع شبكة «CNN» الأمريكية، إنها لا صحة لوجود مخاوف أمنية مرتبطة بتطبيق التواصل الاجتماعي وصناعة المحتوى الشهير، مشيراً إلى أن ما يُنشر في هذا الصدد مزاعم خاطئة، موضحاً أن شركته لم تشارك أي معلومات مع السلطات الصينية، ولا تمثل أي تهديد لأمن الولايات المتحدة الأمريكية.

حذف 102.3 مليون مقطع فيديو

وسبق أن أصدر التطبيق، تقريراً بشأن طبيعة المحتوى والحسابات المخالفة، وقال إنه حذف أول 3 شهور من عام 2022، 102.3 مليون مقطع فيديو، ما نسبته 1% من جميع مقاطع الفيديو على المنصة، بالإضافة إلى حذف 34.72 مليون مقطع فيديو بشكل تلقائي من التطبيق، واستعادة حوالي 5.025 مليون مقطع فيديو مرة أخرى.