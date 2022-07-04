تيك توك تحذف أكثر من 102 مليون فيديو لانتهاكها إرشادات المجتمع

أصدرت تيك توك - منصة الفديوهات القصيرة الرائدة في العالم- «تقرير تنفيذ إرشادات المجتمع»، الذي يلقي الضوء على حجم وطبيعة المحتوى والحسابات المخالفة؛ التي تم إزالتها من تيك توك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وذلك في إطار حرص المنصة على إصدار التقارير الربع سنوية لإضفاء الشفافية على الإجراءات التي تتخذها للمساعدة في الحفاظ على المنصة آمنة ومرحبة وممتعة لمجتمعها العالمي.

ولإضفاء المزيد من الشفافية على الإجراءات التي تتخذها المنصة لتحمل مسؤولياتها أمام المجتمع فقد تم توسيع التقرير؛ إذ كشفت المنصة من خلاله عن المناطق الثلاثين التي تضم أكبر عدد من مقاطع الفيديو التي تمت إزالتها، والتي تمثل ما يقرب من 80% من إجمالي الفيديوهات المحذوفة، كما أشارت إلى مخططات جديدة لنشاط الحسابات المزيفة والمشاركات المزيفة.

تضع تيك توك حاليًا أسس عمليات الإزالة حسب السياسة الفرعية

بالإضافة إلى ذلك تضع تيك توك حاليًا أسس عمليات الإزالة حسب السياسة الفرعية، على سبيل المثال، تنشر المنصة حجم المحتوى الذي تمت إزالته بسبب الأيديولوجيات غيرالمرحب بها والهجمات والافتراءات التي تمثل السياسات الفرعية التي تندرج تحت السلوكيات المخالفة، بالإضافة إلى النسبة المئوية للمحتوى الذي تمت إزالته، بدون مشاهدات، أو التي نُشرت ولم يمر على نشرها 24 ساعة وتم إزالتها وفقاً للسياسة الفرعية، وتتيح المنصة هذه البيانات في تنسيقات يمكن قراءتها آليًا لدعم المزيد من التحليل من قبل الباحثين والأكاديميين والمجتمع المدني.

ومع تطورات الحرب في أوكرانيا، يوضح التقرير أيضًا جهود تيك توك المستمرة لتعزيز سياساتها وممارساتها لحماية النظام الأساسي ومجتمعه بشكل أفضل، حيث يتضمَّن معلومات عن المحتوى والحسابات التي تمت إزالتها من بداية الحرب حتى نهاية شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى معلومات حول المحتوى الذي تم التحقق منه وتصنيفه.

إزالة أكثر من 102.3 مليون مقطع فيديو مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2022

وكشف التقرير الجديد أنه تم إزالة أكثر من 102.3 مليون مقطع فيديو مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2022، وهو ما يمثل حوالي 1% من جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها، وتم إزالة ما يتجاوز 34.72 مليون مقطع فيديو تلقائيًا، بينما تمت استعادة أكثر من 5.025 مليون مقطع فيديو.

تعليقاً على هذا التقرير، قالت فرح طوقان، رئيسة قسم السياسات العامة بتيك توك شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وباكستان: «هدفنا في تيك توك هو بناء منصة ترفيهية آمنة تدعم المبدعين وتعزز المواهب الجديدة، والتقرير الأخير يعكس التزامنا المستمر برفاهية مجتمعنا، من خلال تعزيز وتحسين سياساتنا لتعزيز السلامة والأمن، إذ يتخذ مركز الشفافية الخاص بنا خطوة جديدة تجاه التزامنا بالشفافية والمساءلة بتقارير الشفافية الجديدة التي تفند عمليات الإزالة حسب السياسة الفرعية».

وتيك توك هي منصة ترفيهية عالمية ترتكز على إبداع مجتمعها المتنوع، وتسعى جاهدة لتعزيز بيئة ممتعة وشاملة، حيث يُمكن للناس إنشاء مجتمع لهم والاستمتاع معه، ومن أجل الحفاظ على هذه البيئة، تتخذ تيك توك إجراءات بشأن المحتوى والحسابات التي تنتهك إرشادات المجتمع أو شروط الخدمة.

وتنشر بانتظام معلومات حول هذه الإجراءات لتحمل نفسها المسؤولية أمام مجتمعها، وتستخدم تيك توك مزيجًا من التكنولوجيا المبتكرة والأفراد، لتحديد المحتوى الذي ينتهك إرشادات المجتمع ومراجعته واتخاذ إجراءات ضده، يمكنك زيارة «مركز الشفافية» للاطلاع على تقرير تنفيذ إرشادات المجتمع.