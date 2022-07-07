وفاة كازوكي تاكاهاشي مبتكر سلسلة «يوجي يو» غرقا

أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، وفاة الفنان الياباني كازوكي تاكاهاشي، مبتكر سلسلة الأنمي الشهيرة «يوجي يو»، عن عمر يناهز الـ60 عاما، حيث تم العثور على جثمانه، أمس، على بعد حوالي 300 مترا من ساحل ناجو في مقاطعة أوكيناوا، وذكرت الهيئة أنه كان يرتدي معدات الغطس في ذلك الوقت، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وذكرت الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه تم التعرف على جثة كازوكي تاكاهاشي، اليوم الخميس، وقال خفر السواحل إن تاكاهاشي سافر إلى أوكيناوا وحده، و لم تظهر على جسده أي علامة ملحوظة للإصابة، ومع تداول الأنباء على أنها حادث غرق، ولكن بدأت الشرطة بالتحقيق في سبب وفاته.

الجمهور حول العالم ينعي كازوكي تاكاهاشي

وأثار خبر رحيل الفنان الياباني حالة من الحزن لدى جمهور «المانجا» اليابانية حول العالم، حيث توالت التدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تنعي الفنان الراحل، وغرد أحد مستخدمي موقع «تويتر»، قائلا: «ارقد بسلام يا كازوكي، المانجا الخاصة بك كانت دائما وستظل تلهمنا للأجيال قادمة، سنأخذ الرسائل التي نقلتها إلى العالم من خلال فنك ونعيش معهم حتى نراك مرة أخرى».

وأضاف آخر: «بغض النظر عما إذا كنت قد نشأت مع (يوجي يو) أم لا، إذا لعبت لعبة الورق فقط أو كنت تقرأ المانجا فقط، إذا شاهدت الرسوم المتحركة باللغة الإنجليزية أو اليابانية، فقد جمعنا جميعًا شغف رجل واحد، سيبقى دائمًا على قيد الحياة في قلوبنا، هذا هو الدرس الذي علمنا إياه».

من هو كازوكي تاكاهاشي

تاكاهاشي، واسمه الحقيقي تاكاهاشي كازو، والمعروف أيضًا باسم كازوماسا، بدأ كفنان مانجا في أوائل الثمانينيات، لكنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا حتى قدم قصصا مصورة باسم «يوجي يو» عام 1996، يركز المسلسل على فتى يحل لغزًا قديمًا ويوقظ في نفسه شخصية ألعاب أخرى، وتحولت بعد ذلك لسلسلة رسوم متحركة تليفزيونية (أنيمي) وفيلم رسوم متحركة، والأهم من ذلك، أنه أدى إلى إنشاء لعبة بطاقات تداول يتنافس فيها اللاعبون ضد بعضهم البعض، وأصبحت ظاهرة عالمية مع المسابقات الوطنية والدولية، تم اعتمادها من قبل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها لعبة بطاقات التداول التي تحقق أعلى مبيعات في العالم.