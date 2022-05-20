وفاة ممثل جزائري في مهرجان كان قبل ساعات من تقديمه أحداث أفلامه

توفي الممثل الجزائري القدير أحمد بن عيسى، الجمعة، قبل ساعات من تقديمه أحدث أفلامه السينمائية «أبناء رمسيس» للمخرج الفرنسي كليمون كوجيتور، حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية».

حزن كبير بين زملاء العمل

ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد في الدورة 75 لـ مهرجان كان السينمائي الدولي، من 17 إلى 28 مايو الجاري.

ووصل بن عيسى إلى مهرجان كان السينمائي، الخميس، لتوافيه المنية الجمعة، مخلفا وراءه حزنا كبيرا وسط زملائه في العمل السينمائي الذين كانوا في انتظاره.

وعبَّر مخرج وفريق الفيلم عن حزنهم الشديد أثناء تقديم العرض الأول للفيلم في المهرجان.

وقال كليمون إنه يهدي هذا العمل إلى روح الفنان الجزائري الذي قدم الكثير للسينما العالمية وخاصة الفرنسية، مشيرا إلى أن بن عيسى قدم دورا متميزا في العمل.

عبَّر عدد من الفنانين الجزائريين الذين يشاركون في المهرجان عن حزنهم الشديد لرحيل بن عيسى.

قامة فنية كبيرة

وأكد المخرج الجزائري سعيد ولد خليفة أن أحمد بن عيسى «قامة فنية كبيرة».

وقال ولد خليفة لموقع «سكاي نيوز عربية» على هامش مشاركته في كان: «صدمة كبيرة عشناها برحيل الفنان القدير والصديق بن عيسى وذلك قبل ساعات من عرض فيلمه في كان».