عاجل..مدبولي: تطبيق إجراءات كورونا بالحدائق والشواطئ العامة والمواصلات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار تكثيف الحملات؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، والتأكد من صلاحيتها، مع قيام المحافظين والمسؤولين المعنيين بمتابعة ذلك على مدار اليوم.

ووجّه رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بضرورة تكثيف التواجد الأمني والحملات المرورية بكل المحافظات، ولا سيما في المحافظات الساحلية التي تشهد ازدحاما وكثافات عددية من المواطنين؛ من أجل تحقيق الانضباط في الشارع، إضافة إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير الممكنة؛ لتحقيق السيولة المرورية، والتصدي للمخالفات للحد من حوادث الطرق، سعيًا للحفاظ على أرواح المواطنين.

مدبولي يؤكد ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وخاصة في الأماكن التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين مثل الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، ومختلف وسائل المواصلات.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال المرافق والخدمات العامة والمنشآت، مع مراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة في جميع المرافق الحيوية، وأماكن تجمعات المواطنين، والتأكد بصفة دائمة من سلامة جميع المرافق والمنشآت الخدمية.