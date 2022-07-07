الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين بدمنهور (صور)

شهدت قرية «زاوية غزال»، التابعة لمركز دمنهور، في محافظة البحيرة، جلسة صلح بين ثلاث عائلات بالقرية، حيث قام أفراد من عائلتي «عبودة» و«طه» بتقديم التهاني إلى عائلة «خضر»، بمناسبة عيد الأضحى، في بادرة لإنهاء الخلافات مع العائلة الأخيرة، التي فقدت أحد أبنائها، على يد شابين من العائلتين الأولى والثانية، أثناء مشاجرة بينهم، في شهر ديسمبر الماضي.

إتمام الصلح بين العائلات الثلاثة

وأسفرت جهود قوات الأمن في محافظة البحيرة، بالتعاون مع القيادات الشعبية في قرية «زاوية غزال»، في إتمام الصلح بين العائلات الثلاثة (عبودة وطه وخضر)، وذلك عقب مقتل شاب من إحدى هذه العائلات (خضر)، في العقد الثالث من عمره، على يد آخرين من العائلتين الأخريين (عبودة وطه).

وانتهى الحكم خلال عقب عدة جلسات عرفية إلى دفع دية قدرها مليون جنيه، وحمل الكفن، وتقديمه إلى والد القتيل.

وكلفت لجنة من الدكتور وليد الشرمة، عضو مجلس النواب، والعمدة عيد حجاج، والعمدة عبدالعال الطويل، للإشراف على تنفيذ البنود بمحضر الصلح.

الدين الإسلامي أمرنا بالتسامح والعفو

وذكر الدكتور وليد الشرمة، أحد المحكمين فى الصلح، أن الدين الإسلامي أمرنا بالتسامح والعفو، مؤكداً أن أسرة المجني عليه قررت العفو عن العائلتين، خلال جلسة تحكيم عرفية، الأمر الذي أدى إلى وجود حالة من الرضا بين أبناء القرية جميعهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

تعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة دمنهور، يفيد بمقتل شاب، يبلغ من العمر 22 سنة، وذلك إثر مشاجرة مع 2 آخرين، حيث أصيب المجني عليه بجرح نافذ في الرقبة أودى بحياته، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.