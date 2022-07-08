بعد قرار بنك إنجلترا.. ما مصير الجنيه الإسترليني الورقي بعد 30 سبتمبر؟

أعلن بنك إنجلترا أنه سيعيد حسباته بشأن الأوراق النقدية، وأنه بعد يوم 30 سبتمبر من العام الحالي 2022 لن تكون الأوراق النقدية من فئة 20 جنيهًا إسترلينيًا و50 جنيهًا إسترلينيًا موجودة.

وجاء قرار بنك إنجلترا بعد مرور عام من إصدار الورقة النقدية المصنوعة من البوليمر بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا، كما تم الانتهاء من طباعة جميع الفئات «5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهاً و 50 جنيهاً» من البوليمر.

استبدال غالبية فئات الأموال الورقية بالبلاستيكية

وفي حين تم استبدال غالبية الأوراق النقدية الورقية التي تبلغ قيمتها 20 جنيهًا إسترلينيًا و50 جنيهًا إسترلينيًا بإصدارات بوليمر جديدة، لا يزال هناك أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني من الورق بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا، وأكثر من 8 مليارات جنيه إسترليني من الأوراق النقدية بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا، وهذا يمثل أكثر من 300 مليون ورقة ورقية بقيمة 20 جنيهًا إسترلينيًا و160 مليونًا ورقية بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت رئيسة صندوق النقد في بنك إنجلترا ، سارة جون: «لقد كان تغيير الأوراق النقدية لدينا من الورق إلى البوليمر خلال السنوات الأخيرة تطورًا مهمًا، لأنه يجعل تزويرها أكثر صعوبة ، ويعني أنها لديها فترة حياة أكبر».

وأشارت إلى أنه تم الآن إخراج غالبية الأوراق النقدية الورقية من التداول، ولكن لا يزال عدد كبير منها في الاقتصاد، لذلك نطلب منك التحقق مما إذا كان لديك أي منها في المنزل، لمدة 100 يوم قادمة، لا يزال من الممكن استخدامها أو إيداعها في البنك الذي تتعامل معه بالطريقة العادية.