بنك ناصر: مصر تتجه لاستخدام البطاقات في المشتريات بدلا من النقود.. فيديو

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن مصر كلها تتجه نحو المجتمع اللانقدي، واستخدام البطاقات في المشتريات بدلاً من النقود، فمع بداية تسليم الكروت الذكية للمواطنين والتي تضمنت 135 ألف كارت، تم مراقبة العملاء من خلال الشاشات للتأكد من قدرتهم على استخدام الكروت الذكية بطريق صحيحة، حيث أظهر المواطنون قدرة عالية في استخدام الكروت وأظهرت نتائج استخدامهم للكروت مطمئنة ومذهلة ومفرحة.

طريقة الدفع الذكي

وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين عمر السعيد ودعاء جاد الحق في برنامج «هذا الصباح» على شاشة «إكسترا نيوز» إن طريقة الدفع الذكي يسرت على المواطنين التعامل مع الجهات التي تتطلب الدفع بالكروت الذكية، وهو ما جعل البنك يطور من خدماته، مثل محفظة بنك ناصر، وإرسال الرسائل النصية على الهواتف المحمولة، مشيراً إلى إن انتشار الهواتف المحمولة في مصر كسرت حاجز الخوف من التكنولوجيا.

تغيير الصورة الذهنية للبنك من مكان لصرف المعاش إلى محفظة للاحتفاظ بالأموال

وشدد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي على دور الكروت الذكية في تقنين احتياجات المواطن من خلال السحب على قدر الحاجة وبطريقة أمنة، عكس الطريقة التقليدية لسحب المعاش دفعة واحدة، بالإضافة إلى ميزة أخرى إضافية وهي تقديم عائد على المبلغ المتبقي في الكارت دون حد أدنى، وهو ما غير الصورة الذهنية للبنك من مكان لصرف المعاش إلى محفظة للاحتفاظ بالأموال.

وأشار عشماوي إلى أن نسبة مستخدمين الكارت الذكي تجاوزت 90% من العملاء، في مقابل 10% فقط يقومون بعمليات السحب من الفروع ، وهو ما يؤكد أن سياسة الشمول المالي للدولة تلقي استحسان كبير من المواطنين، وأن الدولة اتخذت قرار التحول اللانقدي في الوقت المناسب.