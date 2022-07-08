شروط الأضحية.. نشرة لجهاز حماية المستهلك توضح طرق تحديد عمر الخروف

نشر جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الرسمي، نشرة استرشادية عن الأضحية وشروطها، وكيفية معرفة عمرها، متضمنة نصائح يجب اتباعها عند شراء خروف العيد، إذ أوضحت نشرة الجهاز أنه على الراغبين في إتمام السُنة النبوية المشرفة في الأضحية، اتباع عدة إرشادات ونصائح حتى تتم أضحيتهم على الوجه الأكمل.

نصائح لازمة عند شراء الأضحية

وقال جهاز حماية المستهلك في نشرته الاسترشادية عن شراء الأضحية، إنه عند شراء خروف العيد، لابد من اتباع عدة نصائح تتمثل في:

1. يجب ألا يقل عمره عن عام.

2. يجب ألا يكون أحد قرونه مكسورة.

3. يجب ألا تكون قدمه مكسورة.

4. يجب ألا يكون إحدى أذنيه مجروحة.

5. يجب ألا يكون أعمي أو أعرج.

6. يجب أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب.

7. العمر الملائم للذبح من 8 أشهر وحتى 12 شهرا.

كيفية معرفة عمر الأضحية؟

تضمنت النشرة الاسترشادية المنشورة على موقع جهاز حماية المستهلك، عدة معلومات عن كيفية معرفة عمر الخروف والتي جاءت كالتالي:

** بالنسبة للخروف الأقل من سنة: تكون جميع الأسنان الأربعة الأمامية من الفك السفلي بيضاء ولبنية ومتماثلة.

** بالنسبة للخروف عمر سنة: يختلف شكل وحجم أحد الأسنان الأربعة.

** بالنسبة للخروف من عمر سنة نصف إلى سنتين: استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، مع وجود 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان لبنيتان صغيرتان.

** بالنسبة للخروف عمر 3 سنوات: استبدل ثلاثة من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة.

** بالنسبة للخروف عمر 4 سنوات: استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة.

** بالنسبة للخروف الأكبر من 4 سنوات: يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة مع ملاحظة تأكلها.