لماذا شرع الله لنا الأضحية؟.. 4 أسباب «الإفتاء» توضحها

أيام قليلة ويبدأ عيد الأضحى المبارك، والذي ينتظره العديد من المسلمين بشوق كبير، لما فيه من فضل وفرحة، وبدأت فئة كبيرة من المسلمين في الاستعداد ليوم العيد، وتجهيز الأضاحي وتنسيق أماكن الذبح وغيره من الاستعدادات الأخرى، حيث أن ذبح الأضاحي يعد عبادة من عبادات التقرب إلى الله عز وجل، ولها ثواب كبير، ومع ذلك، يتساءل البعض عن سبب تلك العبادة، لماذا شرع الله لنا الأضحية وما الحكمة من ذلك، وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي.

ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟

ما من شيء شرعه الله عز وجل لعباده إلا وكان هناك حكمة منه، ولقد شُرعت الأضحية لأكثر من حكمة، يأتي في مقدمتها شكر لله عز وجل، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن ذبح الأضحية يوم العيد له العديد من الحكم والأسباب، أولها شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة التي منَ بها على عبده.

ولفتت دار الإفتاء أن ذبح الأضحية في يوم العيد هي عبادة فيها تقرب إلى الله عز وجل، منى خلال إراقة الدم، حيث قالت دار الإفتاء: «الذبح فيه تقرب من العبد إلى ربه بإراقة دم الأضحية امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى»، وأشارت إلى قول الله عز وجل: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» (سورة الكوثر آية رقم 2).

إحياء ذكرى سيدنا إبراهيم عليه السلام

ولا تنتهي الحكم من الأضحية إلى هنا، قالت دار الإفتاء إن من حكم هذه العبادة هي إحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي أمره الله عز وجل بذبح ابنه، ولأن إبراهيم عليه السلام طاع أمر الله، أنزل الله عليه بكبش وأمره بذبحه فداء ولده في يوم النحر، كما أكدت دار الإفتاء أن الدرس المستفاد من هذه القصة هي الصبر على طاعة الله وتقديم محبته على هوى النفس وشهاوتها.

كما أن الأضحية فيها توسعة على النفس وأهل البيت، وتتيح الفرصة للتصدق على الفقراء، وإكرام الأقارب والأصدقاء.